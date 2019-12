Calciomercato Milan – Paqueta al PSG? La richiesta dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Giunto al Milan tra il dicembre 2018 ed il gennaio 2019, pagato ben 35 milioni di euro più bonus al Flamengo, finora il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, classe 1997, in rossonero è stato piuttosto deludente.

17 gare nella seconda parte della scorsa stagione, 13 nella prima parte di quella in corso e lo ‘score’ del numero 39, con il Diavolo, è impietoso: appena una rete, realizzata il 10 febbraio 2019 in Milan-Cagliari 3-0, un paio di assist e nulla più. Anzi, Paqueta si è fatto notare più per le ammonizioni (10, equamente suddivise nelle due annate) che per gesti tecnici sul campo.

L’impatto di Paqueta nelle fortune del Diavolo, fin qui, non è stato positivo. Il feeling con Gennaro Gattuso era buono, ma il calciatore cresciuto nel ‘Mengão‘ digeriva a fatica la posizione di mezzala con compiti più difensivi che offensivi; poi, il giovane brasiliano non si è trovato a suo agio con Marco Giampaolo, per questioni tanto tattiche quanto umane e l’arrivo di Stefano Pioli lasciava presagire ad una sua rinascita.

Nulla di tutto questo. Paqueta è scivolato in panchina anche con il tecnico emiliano, ridotto a mera alternativa dei centrocampisti titolari. E dire che, in casa rossonera, lì in mezzo, tra infortuni e ‘colpi di testa’ come quelli di Franck Kessié, di problemi ce ne sono stati. Leonardo, ex dirigente rossonero, ed oggi direttore sportivo del PSG, non si è però dimenticato di Paqueta, suo pupillo e, dopo averlo portato a Milano, in questi giorni sta provando a soffiarlo ai rossoneri per rinforzare il centrocampo della compagine allenata da Thomas Tuchel.

Il Milan non si opporrebbe alla sua cessione. Dalla partenza di Paqueta, infatti, ricaverebbe denaro fresco da investire per nuove operazioni in entrata. Il club di Via Aldo Rossi, però, ha bocciato la strada della cessione in prestito e, nel caso in cui decida di privarsi di Paqueta, lo farà soltanto a titolo definitivo. Oggi, a bilancio, il centrocampista sudamericano vale circa 27 milioni di euro, motivo per cui i rossoneri, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, si siederanno al tavolo con il PSG per parlare del giocatore soltanto dinanzi una proposta di almeno 30 milioni di euro più bonus.

Per rinforzare la difesa, invece, proseguono i contatti tra Milan e Barcellona per il centrale francese Jean-Clair Todibo: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android