Calciomercato Milan – Paquetà al PSG? Cifre e impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Trattative, acquisti e cessioni, inutile negarlo, saranno valutati dal trio Maldini – Boban – Massara e dall’A.D. Gazidis in base all’impatto a bilancio che avranno: la cifra incassata, l’ingaggio risparmiato e l’eventuale plus/minusvalenza effettuata. È anche il caso di Lucas Paquetà, per cui esiste una trattativa molto avanzata con il PSG e Leonardo.

Dopo il positivo impatto avuto al suo arrivo in Italia, nello scorso gennaio, ci si aspettava che la stagione in corso potesse essere quella della definitiva esplosione per Lucas Paquetà. Così però non è stato, tra le incomprensioni con Giampaolo e le panchine accumulate con Pioli dopo il rientro di Bonaventura. Sul talento del calciatore brasiliano la società continua a non avere dubbi, ma intanto bisogna fare i conti con questa situazione.

I rossoneri hanno investito per il brasiliano 35 milioni di euro nel gennaio del 2019 e oggi il suo valore a bilancio è di € 27.222.222. Per fare plusvalenza, quindi, servirebbe incassare una cifra superiore ai 27.2 milioni, una cifra non scontata, visto che la quotazione dell’ex Flamengo è in repentino calo. E anche ammettendo di incassare la stessa cifra spesa a gennaio, ovvero quei famosi 35 milioni, la plusvalenza sarebbe contenuta e si aggirerebbe sugli 8 milioni, una somma molto lontana da quella ipotizzata al momento del suo acquisto. Preziosa, per carità, visto il momento del Milan, ma sempre inferiore a quella sperata.

È certo però che da un’eventuale cessione di Paquetà il Milan potrebbe risparmiare una cifra relativamente importante. Il costo a bilancio del brasiliano per il secondo semestre di stagione è infatti di € 5.201.389, dato dalla somma della quota di ammortamento (€3.888.889) e dello stipendio (€ 1.312.500). Insomma, molto dipenderà dall’offerta del PSG per acquistare il brasiliano. Intanto il Milan prepara l’affondo per un Top Player..