Calciomercato Milan – Todibo, non c’è ancora l’accordo con il Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, non c’è ancora accordo tra il Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo.

Il francese è l’obiettivo di mercato per la difesa rossonera, ma al momento non c’è la fumata bianca per quanto concerne la valutazione del calciatore: gli spagnoli chiedono 25 milioni di euro, mentre il Milan ne offre 15 (Maldini e Boban offrono un prestito con obbligo di riscatto). Il Barcellona, inoltre, vuole inserire una clausola di recompra, cosa che non convince la dirigenza rossonera. Intanto è sempre più incerto il futuro di un centrocampista, continua a leggere >>>

