Calciomercato Milan – Paqueta, continua il pressing del Psg

CALCIOMERCATO MILAN –Leonardo vuole nuovamente Paqueta. Come viene riportato da Tuttosport, il Psg vuole acquistare dal Milan il centrocampista brasiliano, che lui stesso aveva portato in rossonero l’anno scorso.

Il club parigino dovrebbe presentare ai rossoneri un’offerta ufficiale, che comunque non deve essere inferiore ai 35 milioni di euro. Nel caso in cui fosse ceduto, il Milan potrebbe virare su Xhaka o Matic. Intanto premio importante per un giocatore della rosa del Milan, continua a leggere >>>

