Calciomercato Milan – Fatta per Ibrahimovic: sarà a Milanello il 30 dicembre

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, ha finalmente sciolto le riserve e detto sì al suo ritorno al Milan, dove ha già giocato dal 2010 al 2012, segnando 56 gol in 85 gare e vincendo uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana.

Secondo quanto riferito da ‘repubblica.it‘, infatti, il fuoriclasse svedese tornerà a vestire la maglia rossonera dalla prossima sessione invernale di calciomercato: sarà presente a Milanello, il prossimo 30 dicembre, per la ripresa degli allenamenti della squadra di Stefano Pioli.

Definito, per la versione online del quotidiano generalista, anche il contratto di Ibrahimovic con il club di Via Aldo Rossi: sei mesi, fino al 30 giugno 2020, con una clausola di estensione per un’ulteriore stagione facilmente raggiungibile e legata al numero di gol realizzati da Ibrahimovic.

Il Milan, però, pensa anche a come finanziare eventuali altre operazioni in entrata (Jean-Clair Todibo?) attraverso qualche cessione. Una su tutte, quella di Lucas Paqueta al PSG: per le ultime sul brasiliano, continua a leggere >>>

