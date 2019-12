Calciomercato Milan – Ibrahimovic a un passo dai rossoneri: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Ibrahimovic-Milan, ci siamo quasi. Come viene riportato da Repubblica, è quasi fatta per il ritorno del campione svedese in maglia rossonera: l’attaccante sembra aver sciolto le ultime riserve e dunque dovrebbe allenarsi a Milanello il 30 dicembre, cioè la data nella quale inizieranno gli allenamenti in vista della prima partita del 2020 contro la Sampdoria.

Ibrahimovic non sembra intenzionato a smettere, anzi, sarebbe intenzionato ad accettare la proposta di Maldini e Boban, che prevede un contratto di sei mesi con la possibilità di prolungarlo nel caso in cui l’ex Manchester United raggiungesse un determinato numero di gol. Ibrahimovic è il primo tentativo del Milan di dare uno scossone all’ambiente dopo la disfatta di Bergamo. Intanto c’è un calciatore che potrebbe essere ceduto a gennaio, continua a leggere >>>

