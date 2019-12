Cessione Milan – Arnault fa sul serio con Elliott. Contattato Braida

NEWS MILAN – Nemmeno a Natale si placano le voci di un’ulteriore cessione societaria del Milan, la terza nel giro di pochi anni. Da Berlusconi ai Yonghong Li, dal misterioso uomo d’affari cinese a Elliott, dal fondo americano a… Bernard Arnault, il miliardario francese già proprietario del gruppo del lusso LVMH, l’azienda più ricca d’Europa e la terza a livello mondiale nel 2019, con un patrimonio stimato di 94,6 miliardi di dollari.

Arnault, quarto uomo più ricco al Mondo secondo Forbes (ecco chi è e quanto guadagna), ha da tempo messo gli occhi sul Milan. Secondo quanto ci risulta, c’è una due diligence in atto per valutare ogni aspetto dell’acquisto della società rossonera, come solitamente si fa in questi casi. Tempistiche e fattibilità dell’affare, chiaramente, dipenderanno dalle due parti e al momento restano ignote. Ma sono diversi mesi che un grosso studio legale milanese sta valutando e approfondendo ogni aspetto.

Nonostante le smentite di Elliott e di Louis Vuitton, dunque, qualcosa continua a muoversi sottotraccia. Normale così, per due società enormi e dagli interessi variegati. Intanto Arnault sta cercando di individuare per tempo gli uomini cui affidarsi. Tra questi anche l’ex D.S. di Milan e Barcellona, Ariedo Braida, per un clamoroso ritorno al Milan. Un’indiscrezione, la nostra, che trova conferme anche altrove, come dimostra il tweet di Bruno Longhi, giornalista Mediaset

Intanto Gazidis ha parlato degli sponsor del Milan, individuando due aree su cui battere..