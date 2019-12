Milan, Gazidis: “Servono tre grandi sponsor, finora abbiamo solo Emirates”

ULTIME NEWS MILAN – Da quando è arrivato al Milan Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha tracciato la strada per una risalita immediata del Diavolo, che passa per l’aumento dei ricavi. In questo senso, importantissime sono le grandi partnership che un club sottoscrive. Come riporta l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, il manager sudafricano avrebbe detto ai suoi dipendenti che bisogna insistere su questo punto perché “Servono tre grandi sponsor e al momento abbiamo solo Emirates”. Queste le parole di Gazidis. Intanto attenzione al mercato in uscita: il Psg spinge forte per Lucas Paqueta, continua a leggere >>>

