Braida: “Ibrahimovic è un campione, non c’è da dire altro”

CALCIOMERCATO MILAN – Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan di Silvio Berlusconi, ha parlato del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni di Braida ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘:

Su Ibrahimovic: “Ibra è un campione, non c’è da dire altro. Quel che saprà fare lo vedremo, non sono un mago. Sulle sue doti non si discute. E’ chiaro che gli anni passano per tutti però resta un giocatore fuori dal normale. E’ uno super che fa cambiare gli equilibri della squadra. Può essere ancora importante, però ripeto non prevedo il futuro”.

Sul suo futuro professionale: “Al momento nulla. Mi chiamano tutti per avere informazioni, ho il telefono che squilla in continuazione ma ad ora non c’è davvero niente”. Per seguire tutte le news su Ibrahimovic in tempo reale, in attesa della sua tanto sospirata firma con il Diavolo, continua a leggere >>>

