Hellas Verona-Milan 0-1: palo di Giroud | LIVE NEWS

Traversone dalla sinistra dell'Hellas Verona, palla deviata che arriva a Faraoni in posizione centrale appena dentro l'area. Calcia, ma trova attento Tatarusanu che blocca a terra.

GOOOL DEL MILAN!!! - Palla regalata a Giroud che allarga a Rafael Leao, affonda e mette in mezzo, dove Veloso appoggia nella propria porta per sbaglio!

Clamorosa occasione per Giroud, solo davanti al portiere, che cerca lo scavetto e manda fuori di poco dopo aver scheggiato il palo.

Grande traguardo per l'allenatore del Milan

Milan alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in casa del Verona

Un dubbio di formazione per Stefano Pioli

Sandro Tonali di nuovo sul luogo del delitto: in Verona-Milan 1-3 dell'anno passato realizzò una doppietta fondamentale per lo Scudetto

Rafael Leão, attaccante rossonero, sarà titolare in Verona-Milan di stasera. Il portoghese non ha ancora mai segnato agli scaligeri

Yacine Adli potrebbe giocare dal 1' in Verona-Milan di questa sera al 'Bentegodi'. Stefano Pioli sta pensando di schierare il classe 2000

Stefano Pioli, in occasione di Verona-Milan di stasera al 'Bentegodi', festeggerà il traguardo delle 150 panchine rossonere. Numeri e dati

In Verona-Milan di stasera al 'Bentegodi' Olivier Giroud vuole tornare al gol dopo quattro gare a secco. Reti per il Diavolo e per la Francia