Verona-Milan, ballottaggio a centrocampo tra Krunic e Adli | News

Questa sera il Milan scenderà sul terreno di gioco del 'Bentegodi' per affrontare il Verona. La gara sarà valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A, con il fischio d'inizio in programma alle 20.45. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Stefano Pioli è alle prese con un dubbio di formazione. In particolar modo, l'allenatore rossonero è indeciso se schierare dal primo minuto Rade Krunic o Yacine Adli. Qualora il francese dovesse giocare dal primo minuto, sarebbe la prima volta da titolare per lui in una gara ufficiale da quando veste la maglia del Milan. Verona-Milan, possibile sorpresa nella formazione iniziale rossonera! Le ultime news >>>