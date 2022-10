Verona-Milan, Bianchin: “Sorpresa Adli? Pioli ragiona” | Serie A News

Potrebbe esserci una sorpresa clamorosa nella formazione titolare con la quale il Milan di Stefano Pioli scenderà stasera, alle ore 20:45 , in casa dell' Hellas Verona di Salvatore Bocchetti per la 10^ giornata della Serie A 2022-2023 .

"Nel Milan di stasera la sorpresa può essere Yacine Adli, che non gioca da quasi un mese. Ragionamenti di Pioli sulla formazione in evoluzione", ha scritto Luca Bianchin , collega de 'La Gazzetta dello Sport', sul suo account ufficiale sul popolare social network 'Twitter'.

Così fosse, resterebbe da capire se Adli giocherebbe in mediana nel 4-3-3 , quindi al posto di Rade Krunić , in quella posizione 'ibrida' che, in fase offensiva, lo porterebbe a fare il trequartista nel 4-2-3-1 , oppure da esterno destro offensivo al posto di Brahim Díaz .

Finora, in stagione, Adli ha giocato appena 54' totali in 3 presenze di Serie A: prima 29' contro il Bologna e 17' contro il Sassuolo ad agosto, poi 8' contro il Napoli a settembre. Verona-Milan, per Adli, sarebbe la prima presenza da titolare in maglia rossonera. Leao osservato da un altro club d'élite in Europa: le ultime news di mercato >>>