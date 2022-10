Probabili formazioni Verona-Milan: Pioli va sul sicuro | Serie A News

Le probabili formazioni di Verona-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera, ore 20:45 , allo stadio 'Bentegodi' secondo i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

Il tecnico Salvatore Bocchetti, subentrato in settimana all'esonerato Gabriele Cioffi, deve far fronte a molte assenze importanti in ogni reparto. Mancheranno, infatti, i difensori Federico Ceccherini (squalificato) e Paweł Dawidowicz (infortunato), il centrocampista Ivan Ilić e Darko Lazović nonché l'attaccante Kevin Lasagna. Scelte, dunque, piuttosto obbligate per i gialloblu. Saranno l'australiano Ajdin Hrustic e l'ex Simone Verdi ad assistere l'unica punta Thomas Henry.