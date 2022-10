Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Leao osservato dal Manchester United”

Leao che, come ricordano i colleghi di oltremanica, è stato paragonato a Cristiano Ronaldo , Thierry Henry e Kylian Mbappé , è stato osservato dagli scout dei 'Red Devils' in occasione delle due partite disputate dal Diavolo contro il Chelsea in Champions League .

Il Manchester United, che nel prossimo calciomercato di gennaio non farà grandi cose, è disposto ad aspettare la fine della stagione per tentare l'assalto all'attaccante portoghese, classe 1999 , che, a detta del 'Mirror', il Milan valuterebbe 60 milioni di sterline, pari a circa 69 milioni di euro.

Valutazione desunta dal 'Mirror' sulla base del contratto in scadenza il 30 giugno 2024 ed ancora ben lontano dall'essere rinnovato. Anche lo stesso Chelsea e il Manchester City, ad ogni modo, osservano con attenzione l'evolversi della vicenda Leao. Ecco come e dove vedere Verona-Milan in tv o in diretta streaming >>>