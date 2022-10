Verona-Milan, Giroud alla caccia del gol perduto | Serie A News

1 di 1

VERONA-MILAN, GIROUD CERCA IL GOL

Olivier Giroud (attaccante AC Milan) cerca il gol in casa del Verona | Milan News (Getty Images)

Questa sera si disputerà al 'Bentegodi' la sfida Verona-Milan e Olivier Giroud, bomber dei rossoneri di Stefano Pioli, appare seriamente intenzionato a ritrovare la via della rete che, di recente, ha purtroppo smarrito. Questa è la tesi promulgata dal 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina.

Il 16 ottobre 2021, esattamente un anno fa, ironia della sorte, il Milan affrontava proprio l'Hellas Verona, sebbene a 'San Siro'. Dopo un iniziale svantaggio di due reti, il Diavolo avviò una rimonta nella ripresa, arrivando alla vittoria per 3-2. In quella circostanza, fu proprio Giroud a dare il 'la' all'impresa rossonera.

Verona-Milan, Giroud punta a esultare dopo un mese

A distanza di dodici mesi, di nuovo di fronte Milan e Verona, ma a campi invertiti. Ciò che non cambia è la voglia di Giroud di fare gol. Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, l'attaccante francese non ha più esultato con la maglia rossonera. Ultima gioia personale, il gol del momentaneo pareggio rossonero in Milan-Napoli 1-2 del 18 settembre scorso.

Una striscia di quattro partite senza gol che Giroud vorrebbe interrompere per Verona-Milan di stasera, al fine di aiutare il Diavolo ad uscire dall'ostico campo del 'Bentegodi' con tre punti. Ma il bomber transalpino vorrebbe anche tornare a segnare per alimentare le proprie speranze di andare ai Mondiali in Qatar con la Francia del C.T. Didier Deschamps.

Il Napoli di Luciano Spalletti e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini volano; la Lazio di Maurizio Sarri e l'Udinese di Andrea Sottil resistono; l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri mettono nel mirino la risalita in classifica. Ma il Milan di Giroud vuole continuare la propria marcia senza guardare cosa fanno gli avversari.

Il destino, come sempre, tanto in Serie A quanto in Champions League, è nelle mani dei rossoneri. Che vogliono difendere il 19° Scudetto provando a conquistare quello della Seconda Stella. Tanto passerà anche da Verona e dalla vena sotto porta di Giroud. Ecco come e dove vedere Verona-Milan in tv o in diretta streaming >>>