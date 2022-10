Verona-Milan, i cinque gol più belli segnati dai rossoneri al ‘Bentegodi’

Questa sera il Milan affronterà il Verona allo Stadio 'Bentegodi'. La gara sarà valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A, con il fischio d'inizio in programma alle 20.45. In attesa dell'inizio della partita, i rossoneri hanno pubblicato su Twitter un video dove vengono riportati i cinque gol più belli segnati contro l'Hellas a Verona. Ecco, di seguito, le reti segnate dal Diavolo. Verona-Milan, possibile sorpresa nella formazione iniziale rossonera! Le ultime news >>>