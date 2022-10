Verona-Milan, Pioli fa 150 panchine e punta Ancelotti | Serie A News

Pioli si augura di uscire con i tre punti in tasca anche da Verona-Milan di stasera, ore 20:45 , partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2022-2023 . Un successo che consentirebbe ai rossoneri di proseguire la corsa nelle parti alti della classifica del campionato.

In tre anni, Pioli ha stravolto totalmente l'opinione che i tifosi avevano di lui. Dai #PioliOut del 9 ottobre 2019 ai 'Pioli is on fire' intonati ovunque nella penisola ma non soltanto. D'altronde, è il tecnico che ha riportato il Diavolo prima in Champions League, quindi a vincere lo Scudetto, rispettivamente dopo 7 e 11 anni di astinenza forzata.