Verona-Milan, Tonali fa ritorno ‘nel suo stadio’ | Serie A News

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando di Verona-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 , ha ricordato come questa, nella passata stagione, sia stata una gara molto importante ai fini del 19° Scudetto rossonero. Anche e soprattutto grazie a Sandro Tonali .

Tonali, infatti, fa ritorno al 'Bentegodi' dopo quella notte dell' 8 maggio scorso, quando in Verona-Milan 1-3 realizzò una doppietta di fondamentale importanza. Per ribaltare il risultato dopo l'iniziale gol di Marco Faraoni per l' Hellas Verona e per vincere il match (chiuso da Alessandro Florenzi ). Una pietra miliare nella conquista dello Scudetto del Diavolo.

Nella stagione 2021-2022, due dei 5 gol complessivi di Tonali in Serie A sono arrivati proprio a Verona e l'auspicio, per i tifosi rossoneri, è che il loro numero 8 questa sera possa ripetersi. In quest'annata il centrocampista ex Brescia ha già tirato per 9 volte in 8 gare disputate: solo 3 tiri, però, hanno centrato la porta.