Serie A, Verona-Milan: il match preview di ‘acmilan.com’ | News

MATCH PREVIEW DI VERONA-MILAN

(fonte acmilan.com) - Il Milan si rituffa nelle fatiche di Serie A per archiviare la pagina europea e riprendere l'inseguimento ai vertici della classifica. I rossoneri puntano a inanellare la terza vittoria consecutiva in campionato, dopo i successi con Empoli e Juventus, ai danni di un Hellas Verona scivolato nelle zone basse della classifica e pronto a vendere cara la pelle. Avviciniamoci al calcio d'inizio delle 20.45 con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

La gara del Bentegodi arriva in uno snodo importante della stagione, in un weekend in cui i rossoneri potrebbero approfittare del confronto fra Lazio e Udinese per consolidare la propria posizione in campionato fra le prime quattro della classe. I ragazzi di Pioli confidano nella propria tenuta fuori casa, dove sono ancora imbattuti, per affrontare il match con serenità e reagire alla delusione europea. Molti dei titolari col Chelsea troveranno una maglia dal primo minuto domenica, tra cui un Fikayo Tomori in cerca di riscatto. Fermo ai box De Ketelaere, torna disponibile per la convocazione Junior Messias, assente in campionato dalla gara col Napoli e già in panchina in Champions League. Il brasiliano potrebbe avere minuti contro il Verona, con diverse alternative a disposizione di Mister Pioli soprattutto sulla mediana - dove Bennacer, Pobega e Tonali si contendono due maglie da titolare - e in avanti, con Rebić o Origi che potrebbero concedere un turno di riposo a Giroud, arrivato all'undicesima gara da titolare consecutiva tra tutte le competizioni.

"Stiamo lavorando bene per arrivare alla partita col Verona al massimo livello: abbiamo un grande gruppo e stiamo facendo le cose giuste. Dobbiamo continuare così", le parole alla vigilia di Theo Hernández, che anche al Bentegodi vestirà la fascia da capitano per l'assenza di Davide Calabria.

QUI HELLAS VERONA

Reduce da quattro sconfitte di fila, l'Hellas ha deciso di cambiare direzione tecnica e ha affidato la guida della squadra a Salvatore Bocchetti, allenatore della Primavera con un breve passato da giocatore del Milan. Gli scaligeri, terzultimi a due punti dalla zona salvezza, hanno conquistato l'unica vittoria stagionale davanti al proprio pubblico nel match con la Sampdoria. Le diverse assenze, soprattutto in difesa, potrebbero portare il nuovo tecnico ad alcune modifiche nella scelta degli interpreti e nella disposizione in campo. Squalificato Ceccherini, in difesa dovrebbero trovare spazio Cabal, Günter e Hien. Sulle fasce del possibile 3-4-1-2 Doig e De Paoli, mentre a centrocampo si candidano Tameze e Miguel Veloso per le assenze di Lazović e Ilić. In attacco, probabile la presenza di Henry mentre resta da definire la scelta tra le due punte o il doppio trequartista.

"Abbiamo alcuni giocatori indisponibili tra infortunati e squalificati, ma daremo tutto ciò che abbiamo, per noi sarà un match importante", le parole di Mister Bocchetti. "Siamo consapevoli della forza del Milan, è una squadra che gioca per vincere ancora il campionato. Io in settimana ho lavorato sul tranquillizzare i ragazzi, provando a trasmettere loro lo spirito giusto".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Hellas Verona-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN alle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e grandi ospiti. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Hellas Verona-Milan sarà affidata a Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, e al quarto uomo Marchetti, con i due assistenti Bresmes e Vecchi che completeranno la squadra arbitrale. In sala VAR ci saranno Mazzoleni e, ad assisterlo, Paganessi. Il Milan ha disputato 15 partite sotto la direzione del fischietto ligure, con un parziale di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo match dei rossoneri arbitrato da Massa è stato il confronto interno col Napoli del dicembre 2021.

La 10ª giornata di Serie A si è aperta ieri con Empoli-Monza 1-0, Torino-Juventus 0-1 e Atalanta-Sassuolo 2-1. Oggi sono in programma Inter-Salernitana alle 12.30, Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese alle 15.00 e Napoli-Bologna alle 18.00. Il turno si chiuderà con i due posticipi del lunedì, Sampdoria-Roma (18.30) e Lecce-Fiorentina (20.45).

Questa la classifica aggiornata: Atalanta* 24; Napoli 23; Lazio, Udinese, Milan 20; Roma 19; Juventus* 16; Inter 15; Sassuolo* 12; Empoli*, Torino* 11; Salernitana, Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce, Bologna 7; Hellas Verona 5; Cremonese, Sampdoria 3. (* = una partita in più) Verona-Milan, possibile sorpresa nella formazione iniziale rossonera! Le ultime news >>>