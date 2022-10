Verona-Milan, Pioli taglierà il traguardo delle 150 panchine rossonere

Questa sera il Milan sfiderà il Verona al 'Bentegodi' e sarà una partita speciale soprattutto per Stefano Pioli. Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, contro il Verona Stefano Pioli raggiungerà quota 150 panchine rossonere tra tutte le competizioni, diventando così l'ottavo allenatore della nostra storia a tagliare tale traguardo. Il bilancio del Mister è finora di 84 vittorie, 37 pareggi e 28 sconfitte. Nello specifico, Pioli ha vinto 7 delle ultime 12 partite in cui ha incrociato il Verona, tra cui le tre più recenti. Domenica affronterà un allenatore esordiente come Salvatore Bocchetti, appena subentrato a Cioffi ed ex Milan, tra l'altro. Verona-Milan, possibile sorpresa nella formazione iniziale rossonera! Le ultime news >>>