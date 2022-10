Milan, contro il Verona si cerca la quarta vittoria consecutiva al ‘Bentegodi’

Questa sera il Milan sarà ospite del Verona allo Stadio 'Bentegodi'. La gara sarà valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A, con il fischio d'inizio in programma alle 20.45. I rossoneri vorranno riscattarsi dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Chelsea, mentre Salvatore Bocchetti , nuovo allenatore degli scaligeri, vorrà partire la sua avventura con il piede giusto.

Tutto sommato, per il Milan lo stadio 'Bentegodi' porta fortuna a differenza di quanto si dica spesso sul conto dei rossoneri. Come riporta il club sul proprio sito ufficiale, il diavolo in terra veronese cerca il quarto successo consecutivo: il Milan ha infatti vinto le ultime tre sfide giocate al Bentegodi (1-0 nel settembre 2019, 2-0 nel marzo 2021 e 3-1 nel maggio 2022) e punta a infilare la quarta di fila, filotto che nel massimo torneo contro i gialloblu non capita dal periodo 1978-1983. Dei 60 confronti complessivi tra le due squadre, il Verona ne ha vinti 10 (29 il Milan e 21 pareggi) e tutti tra le mura amiche, l'ultimo nel dicembre 2017. Il pareggio sulla ruota scaligera non capita addirittura dal dicembre 2000, gol di Bonazzoli e Ambrosini per l'1-1 finale. Verona-Milan, possibile sorpresa nella formazione iniziale rossonera! Le ultime news >>>