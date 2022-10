Verona-Milan, tabù Leao: mai a segno contro i gialloblu | Serie A News

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Rafael Leao perché questa sera, al 'Bentegodi' in occasione di Verona-Milan , l'attaccante portoghese del Diavolo cercherà di sfatare un piccolo tabù . Leao, infatti, ha già affrontato per cinque volte l' Hellas Verona da quando veste la maglia del Milan . Tre vittorie, due pareggi ed assist, sì. Ma ancora a secco di reti .

Il Milan, che ha vinto nel maggio scorso il 19° Scudetto grazie anche alla vittoria di Verona (1-3) oggi riproverà a portare via i tre punti dallo stadio scaligero e Leao proverà a lasciare il suo nome nel tabellino per la prima volta. Fin qui ai rossoneri è mancato l'apporto di Charles De Ketelaere, l'acquisto dell'estate, ma non di certo quello dell'asse mancino.