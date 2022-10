1 di 1

LE CURIOSITA' SU VERONA-MILAN

Serie A, le curiosità su Verona-Milan di 'acmilan.com' | News (getty images)

(fonte acmilan.com) - È arrivata la decima giornata di campionato e i rossoneri saranno protagonisti contro il Verona al Bentegodi, palcoscenico indimenticabile nella cavalcata di maggio verso lo Scudetto. Però sarà un'altra partita, in una nuova e inedita stagione: c'è da rialzarsi dopo la sconfitta di San Siro con il Chelsea, per trovare il terzo successo consecutivo in Serie A e proseguire il cammino. In attesa del match, analizziamo alcune statistiche e curiosità:

INGRANIAMO LA QUARTA

I rossoneri in terra veronese cercano il quarto successo consecutivo: il Milan ha infatti vinto le ultime tre sfide giocate al Bentegodi (1-0 nel settembre 2019, 2-0 nel marzo 2021 e 3-1 nel maggio 2022) e punta a infilare la quarta di fila, filotto che nel massimo torneo contro i gialloblu non capita dal periodo 1978-1983. Dei 60 confronti complessivi tra le due squadre, il Verona ne ha vinti 10 (29 il Milan e 21 pareggi) e tutti tra le mura amiche, l'ultimo nel dicembre 2017. Il pareggio sulla ruota scaligera non capita addirittura dal dicembre 2000, gol di Bonazzoli e Ambrosini per l'1-1 finale.

TRASFERTE AMICHE

Il 2022 del Milan è stato finora speciale per tanti motivi, e anche per alcune statistiche davvero considerevoli. Il Milan è l'unica squadra di Serie A imbattuta in trasferta nel 2022 (in 13 gare nove vittorie e quattro pareggi) e una delle tre squadre - tra quelle presenti sia nella stagione 2021/22 che in quella 2022/23 - imbattute fuori casa nei maggiori cinque campionati europei in questo anno solare (Barcellona e Manchester City le altre due). Il Verona, al contrario, sta cercando di recuperare il rapporto con il Bentegodi, perché dall'inizio di maggio (proprio da Verona-Milan 1-3 dell'8 maggio 2022), la squadra ora allenata da Bocchetti ha perso cinque partite interne di campionato, lo stesso numero di sconfitte in casa registrate in tutto l'anno precedente (cinque tra maggio 2021 e aprile 2022).

L'ULTIMO BERSAGLIO DEI CENTROCAMPISTI

Sandro Tonali, Tommaso Pobega e Rade Krunić. Tutti e tre i nostro centrocampisti hanno segnato i loro rispettivi ultimi gol in Serie A, in ordine di tempo, contro il Verona. Lo scorso 8 maggio, nel giorno del suo 22° compleanno, Tonali ha segnato la sua unica doppietta in Serie A, e quelle restano le sue ultime reti nella competizione finora. Con la maglia del Torino, Pobega ha realizzato una rete contro gli scaligeri nel dicembre 2021 (1-0 granata al Grande Torino), mentre Rade Krunić nel marzo 2021 ha trasformato una bellissima punizione al Bentegodi nel 2-0 rossonero - completato dal gol di Dalot - che rimane la sua ultima marcatura in Serie A.

IL TRAGUARDO DEL MISTER

Contro il Verona Stefano Pioli raggiungerà quota 150 panchine rossonere tra tutte le competizioni, diventando così l'ottavo allenatore della nostra storia a tagliare tale traguardo. Il bilancio del Mister è finora di 84 vittorie, 37 pareggi e 28 sconfitte. Nello specifico, Pioli ha vinto 7 delle ultime 12 partite in cui ha incrociato il Verona, tra cui le tre più recenti. Domenica affronterà un allenatore esordiente come Salvatore Bocchetti, appena subentrato a Cioffi ed ex Milan, tra l'altro. Verona-Milan, possibile sorpresa nella formazione iniziale rossonera! Le ultime news >>>