Milan, Giroud: “Abbiamo lo Scudetto sulla maglia: pronti a confermarci”

MILAN, GIROUD A 'RMC SPORT'

L'intervista di Olivier Giroud (attaccante AC Milan) ai microfoni di 'RMC Sport' | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha riportato le dichiarazioni che Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato nella giornata di ieri a 'RMC Sport'. Giroud ha spiegato come questo, per il Diavolo, sia l'anno della conferma. Ovvero quello più difficile.

Milan, le parole di Giroud ai media francesi

«Siamo ancora più attesi - ha spiegato Giroud, leader offensivo del Milan -, visto che abbiamo lo Scudetto sulla maglia. Ci aspettiamo partite sempre più difficili, soprattutto perché giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo essere pronti, abbiamo la rosa per confermaci anche quest’anno, ma non siamo risparmiati dagli infortuni come molte altre squadre. Siamo pronti per raccogliere questa sfida, per mantenere le prime posizioni, abbiamo ancora sei partite di campionato fino al Mondiale più due di Champions League dove vogliamo superare la fase a gironi».

Nonostante Ante Rebic e Divock Origi siano tornati disponibili, stasera in Verona-Milan dello stadio 'Bentegodi' Giroud dovrebbe giocare la sua 14^ partita consecutiva da titolare tra club e Nazionale. Ecco il suo commento a tal proposito. «Non mi capitava da tempo. Abbiamo la possibilità di rotazioni, ma ci sono stati gli infortuni. Dovevo andare avanti ma mi sento molto bene fisicamente. Giocare da titolare mi rende felice. Ho delle responsabilità in questa squadra e mi sento molto bene, quindi spero che continui».