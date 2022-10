Verona, Bocchetti ritrova il Milan: il suo bilancio in rossonero | News

Questa sera il Milan sarà ospite del Verona allo Stadio 'Bentegodi'. La gara sarà valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A , con il fischio d'inizio in programma alle 20.45. Sarà la prima volta per Salvatore Bocchetti da allenatore degli scaligeri, il quale inaugura l'avventura sulla panchina veronese proprio contro la sua ex squadra: il Milan .

Bocchetti, come si può ricordare, ha vestito la maglia del Milan nel 2015 quando a gennaio dello stesso anno venne acquistato in prestito dallo Spartak Mosca. Non ha lasciato grandi ricordi in rossonero, anche se in realtà il club non viveva periodi gloriosi. Sono appena nove le presenze con la maglia del Milan per Bocchetti, il quale poi non venne riscattato e tornò allo Spartak al termine della stagione. Verona-Milan, possibile sorpresa nella formazione iniziale rossonera! Le ultime news >>>