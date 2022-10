Verona-Milan, Pioli non corre rischi: niente turnover | Serie A News

1 di 1

VERONA-MILAN CON I MIGLIORI

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) tenterà di sbancare Verona questa sera | Milan News (Getty Images)

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Verona-Milan, ricordando come Stefano Pioli, questa sera al 'Bentegodi', festeggi le 150 panchine con i rossoneri proprio in occasione della sfida della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45.

Verona-Milan, Pioli non farà turnover: gioca la formazione migliore

Contro i veneti, affidati in settimana alla conduzione tecnica di Salvatore Bocchetti, allievo di Gian Piero Gasperini ed ex difensore del Milan per qualche mese nel 2015, il Diavolo cercherà di ripartire dopo la notte da dimenticare vissuta a 'San Siro' in Champions League contro il Chelsea.

In Champions la direzione dell'arbitro tedesco Daniel Siebert ha complicato molto il cammino europeo del Milan verso gli ottavi. Il quale, però, vincendo a Zagabria contro la Dinamo e in casa contro il RB Salisburgo passerebbe comunque il turno. Pioli, però, ha deciso di non fare calcoli e, pertanto, in Verona-Milan la formazione titolare non cambierà.

Nella massacrante maratona caratterizzata, quindi, da 8 partite in 29 giornate contraddistinta da sfide abbordabili (Verona, Monza, Spezia, Cremonese), gare impegnative (Torino, Fiorentina) e le due partite da 'bollino rosso' in Champions, Pioli ha scelto di rinunciare al turnover. Niente cambi rispetto all'undici visto contro il Chelsea, nessun inserimento dei nuovi acquisti.

Fra tutti i promossi, confermatissimo, ovviamente, l'attaccante portoghese Rafael Leão. Lui è l'uomo del quale il Milan non può fare a meno. Il calciatore di talento e qualità su cui Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono costruire il ciclo rossonero del presente e del futuro. Ecco come e dove vedere Verona-Milan in tv o in diretta streaming >>>