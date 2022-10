Verona-Milan, ultima serata in emergenza per Pioli | Serie A News

1 di 1

VERONA-MILAN, PIOLI SUL SICURO

Stefano Pioli (allenatore AC Milan) tenterà di sbancare Verona questa sera | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato Verona-Milan, partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio 'Bentegodi'.

L'Hellas Verona ha iniziato male la stagione e, infatti, in settimana, ha esonerato il tecnico Gabriele Cioffi: contro il Diavolo esordirà il nuovo allenatore, Salvatore Bocchetti. Un ex difensore rossonero, per qualche mese, nel 2015.

Il Milan, invece, punta a ripartire in Veneto dopo il k.o. interno (0-2) in Champions League contro il Chelsea. E vorrà farlo, secondo le ultime indicazioni, esattamente con gli stessi uomini visti martedì scorso contro i 'Blues'.

Verona-Milan, rossoneri in campo senza nuovi acquisti

Per Verona-Milan, ha evidenziato la 'rosea', il Diavolo punterà sul blocco Scudetto. L'acquisto principale dell'estate, Charles De Ketelaere, è infatti fuori per qualche altro giorno e dovrebbe tornare per Milan-Monza di sabato prossimo a 'San Siro'.

L'altro arrivo di un certo peso, il rientrante Tommaso Pobega, dovrebbe cominciare dalla panchina. Le vere novità estive dei rossoneri, vale a dire Sergiño Dest, Malick Thiaw, Aster Vranckx e Yacine Adli, sanno che al massimo avranno spazio nel finale.

Mister Stefano Pioli, dunque, ha studiato una squadra di giocatori che erano in rosa anche un anno fa. Il Milan, tra l'altro, tra le otto squadre in cima alla classifica di Serie A, è quella che ha usato meno i nuovi arrivi. Squadra che vince, insomma, non si cambia.

L'allenatore rossonero spera di non cambiare neanche la sua tradizione a Verona. Qui il Milan ha perso due Scudetti, uno nel 1973, l'altro nel 1990. Ma Pioli, in gialloblu, ha giocato per due stagioni da calciatore. Da tecnico del Milan, poi, ci ha vinto due volte in occasione di due trasferte.

Verona-Milan 0-2 con i gol (bellissimi) di Rade Krunić e Diogo Dalot nella stagione 2020-2021. Poi Verona-Milan 1-3 della passata annata, con la doppietta di Sandro Tonali e il sigillo di Alessandro Florenzi a ribaltare l'iniziale svantaggio rossonero.

Una tappa cruciale per lo Scudetto del Diavolo. Al 'Bentegodi', quindi, si riparte dalle certezze: l'asse di sinistra Theo Hernández -Rafael Leão; Tonali con Ismaël Bennacer a metà campo; Brahim Díaz largo a destra e Olivier Giroud nel ruolo di centravanti. Ultima settimana in emergenza, poi torneranno anche molti infortunati. Ecco come e dove vedere Verona-Milan in tv o in diretta streaming >>>