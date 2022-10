Verona-Milan, un anno fa rimonta rossonera a ‘San Siro’ | Serie A News

Stasera alle ore 20:45 , allo stadio 'Bentegodi', si disputerà Verona-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 . 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come, esattamente un anno fa, il 16 ottobre 2021 , si affrontavano in campionato le stesse squadre, ma a campi invertiti.

Dodici mesi fa, infatti, la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e l' Hellas Verona allora affidato alla conduzione tecnica di Igor Tudor , si giocò a 'San Siro'. La partita fu molto complicata per il Diavolo. Gli scaligeri conclusero avanti 0-2 la prima frazione di gioco, in virtù delle reti segnate da Gianluca Caprari al 7' e da Antonin Barák al 24' su calcio di rigore.

Penalty che, tra l'altro, non c'era. Fu, infatti, Nikola Kalinić , ex della partita, a rifilare un pestone sul piede di Alessio Romagnoli , all'epoca capitano rossonero, e non il contrario. Nella ripresa, poi, il Milan riuscì a reagire, completando una rimonta splendida in soli 20' .

Al 59', rete, di testa, di Olivier Giroud. Al 76' il pareggio firmato su calcio di rigore da Franck Kessié e, due minuti più tardi, l'autogol di Koray Günter, difensore che sarà in campo anche questa sera in Veneto, sul cross, teso, dalla destra, di Samu Castillejo, che fece in quell'occasione il suo debutto stagionale nell'intervallo, risultando decisivo ai fini del successo. Ecco come e dove vedere Verona-Milan in tv o in diretta streaming >>>