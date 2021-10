Serie A, Milan-Torino: segui qui la partita in diretta | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022. La diretta testuale della gara dei rossoneri di Stefano Pioli

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Milan. Non c'è Ansaldi

Alle ore 20:45 c'è Milan-Torino allo stadio di 'San Siro'. Ecco dove seguire on line in streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'San Siro'! Stasera, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo turno infrasettimanale di campionato. I rossoneri di Stefano Pioli cercano i tre punti per allungare, momentaneamente, in classifica sul Napoli, agganciato in vetta nell'ultimo weekend. Seguite con noi, in serata, il LIVE testuale di Milan-Torino e, nell'attesa, eccovi tutte le notizie, minuto per minuto, sull'avvicinamento del Diavolo al match contro i granata di Ivan Jurić.