Milan-Torino, rossoneri ancora in campo con la terza maglia / News

Dopo la gara contro il Verona, il Milan ha deciso di scendere in campo con la terza maglia anche questa sera contro il Torino

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Torino, partita valida per la 10^ giornata di Serie A. Dopo la gara a San Siro contro il Verona, i rossoneri hanno scelto di scendere in campo nuovamente con la terza maglia. Questa la testimonianza del club rossonero che, su Twitter, ha mostrato una foto dello spogliatoio a pochi minuti dall'inizio del match. Ecco il post. Ecco dove e come vedere Milan-Torino in tv e in streaming