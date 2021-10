Milan-Torino, Tomori: “Mi piace questo gruppo e giocare in questa squadra”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima della sfida Milan-Torino, 10^ giornata della Serie A 2021-2022

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni. "È un periodo ricco di impegni, arriviamo da una partita dispendiosa come quella di Bologna. Ma siamo pronti e ci faremo trovare pronti sul campo. Perché mi sento così inserito e bene in campo? Quello che vedete è quello che è, mi sono inserito molto presto. Mi piace questo gruppo, mi piace giocare in questa squadra. Il legame con i tifosi a 'San Siro? Mi sento a casa qui".