Milan, comunicato ufficiale: Brahim Diaz negativo al coronavirus

Il Milan può sorridere: Brahim Diaz, trequartista rossonero, è risultato negativo al coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale

Come comunicato dal sito ufficiale del Milan, Brahim Diaz è risultato negativo al coronavirus. Ottima notizia per Stefano Pioli, che, dopo Theo Hernandez, recupera anche lo spagnolo. Ovviamente Brahim Diaz non sarà a disposizione per la partita contro il Torino, in programma stasera a San Siro, ma potrebbe convocato per la sfida di domenica prossima contro la Roma all'Olimpico. A proposito di rinnovi. sta per firmare un pilastro importante.