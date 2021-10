Calciomercato Milan – Rinnovi, un pilastro sta per firmare | News

Questa sera, a San Siro, c'è Milan-Torino, ma in primo piano c'è sempre il calciomercato. Non solo acquisti o cessioni, ma anche rinnovi da concretizzare. Ci sono infatti diversi giocatori che hanno i loro contratti in scadenza nel 2022 o comunque nei prossimi anni. L'obiettivo di Maldini e Massara è quello di mantenere il nucleo di questa squadra, che sta facendo benissimo. C'è però un giocatore fondamentale che sta per firmare. Scopriamo di chi si tratta.