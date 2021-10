Milan-Torino, il Diavolo arriva da cinque vittorie consecutive / Serie A News

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Torino, partita valida per la 10^ giornata di Serie A. Diavolo a caccia della sesta vittoria di fila

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Torino, partita valida per la 10^ giornata di Serie A. I rossoneri arrivano da cinque vittorie consecutive in Serie A: nella gestione di Stefano Pioli sei vittorie di fila sono arrivate soltanto tra luglio e ottobre 2020. Il Milan ha anche vinto le ultime quattro partite interne in campionato; l'ultimo allenatore rossonero ad aver vinto cinque partite consecutive a San Siro nel massimo campionato è stato Clarence Seedorf nel 2014. Ecco dove e come vedere Milan-Torino in tv e in streaming