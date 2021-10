Milan, trauma contusivo alla caviglia per Ballo-Toure | PM News

Ballo-Toure, terzino rossonero, non ci sarà in Milan-Torino di questa sera: trauma contusivo distorsivo alla caviglia per il senegalese

Il Mila, per la partita contro il Torino, recupera Theo Hernandez, ma perde Ballo-Toure.Come appreso dalla nostra redazione, il terzino non è stato convocato a causa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra. Il senegalese, dunque, non ha recuperato dal bruttissimo intervento ricevuto da Soriano in Bologna-Milan, cosa che ha portato all'espulsione dell trequartista di Mihajlovic. La speranza è che Ballo-Toure possa recuperare per la sfida contro la Roma, in programma domenica prossima all'Olimpico. Calciomercato Milan: sta per firmare un pilastro fondamentale per la squadra rossonera. Ecco di chi si tratta