Milan-Torino, Kalulu sarà titolare: giocherà a destra e a sinistra?

Le ultime news su Milan-Torino: con l'indisponibilità di Ballo-Toure giocherà titolare Pierre Kalulu. Sulla destra o sulla sinistra?

Un nuovo indisponibile per Milan-Torino. Stasera, infatti, non ci sarà Ballo-Toure, che ha riportato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra. Al suo posto ci sarà quindi Pierre Kalulu. Resta da capire se il terzino giocherà a sinistra o destra: starà a Pioli decidere se schierare Davide Calabria a destra o spostarlo sulla sinistra.