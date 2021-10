Milan, 9 vittorie su 10 in Serie A? Sarebbe la seconda volta nella storia

In caso di vittoria contro il Torino, il Milan potrebbe vincere la sua nona partita su dieci. Sarebbe la seconda volta nella storia rossonera

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Torino, partita valida per la 10^ giornata di Serie A. Il Diavolo potrebbe vincere nove delle prime dieci gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 1954/55 con Béla Guttmann alla guida (9V, 1N). Ecco dove e come vedere Milan-Torino in tv e in streaming