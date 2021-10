Milan-Torino, i convocati: c’è Theo Hernandez. Out Ballo-Toure

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Milan-Torino, gara che si giocherà stasera a San Siro: non c'è Ballo-Toure

fonte: acmilan.com La vittoria di Bologna è un ricordo ancora fresco, ma il campionato non si ferma: per la 10° giornata di Serie A c'è, in infrasettimanale, Milan-Torino. Questo l'elenco dei giocatori convocati da Mister Pioli per la sfida delle 20.45 di questa sera: