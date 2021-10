Milan-Torino, si alza l’asticella: Pioli chiede più attenzione ai suoi

Stasera a San Siro c'è Milan-Torino, 10 giornata di Serie A: Stefano Pioli chiede maggiore attenzione ai suoi giocatori

Come viene riportato dal Corriere della Sera, stasera a San Siro c'è Milan-Torino. Partita importante per la squadra rossonera, che cerca di mantenere il primato in classifica, con il Napoli che giocherà nella giornata di giovedì contro il Bologna. La squadra di Pioli è cresciuta a dismisura in questi mesi, ma ora bisogna confermare quanto di buono è stato fatto.