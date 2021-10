Milan, Ielpo: “Ibrahimovic? Non mi è sembrato fisicamente pronto”

Mario Ielpo, ex giocatore del Milan, ai microfoni del canale rossonero ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ai microfoni di Milan TV ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto: "Non penso che Ibra fosse pronto per giocare i novantacinque minuti di Bologna. Ha fatto due miracoli con un gol ed un assist però non mi è sembrato fisicamente pronto. L'ho anche visto un po' timoroso dello scontro. Forse non si è sentito ancora al 100% però ha fornito un assist strepitoso e ha chiuso la partita con il quarto gol. A livello fisico mi aspetto qualcosa in più".