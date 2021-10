Milan, Brahim Diaz e Theo Hernandez festeggiano: “Siamo tornati” (FOTO)

Brahim Diaz e Theo Hernandez, giocatori del Milan, sono negativi al coronavirus: ecco la foto pubblicato dal terzino sinistro

Si sorride in casa Milan. Dopo Theo Hernandez, è negativo al coronavirus anche Brahim Diaz. Lo spagnolo non sarà a disposizione per il Torino, mentre il francese andrà in panchina, così come ha annunciato Stefano Pioli in conferenza stampa. Il terzino sinistro ha comunque pubblicato una foto su Instagram in cui si vedono lui e Brahim Diaz nello spogliatoio di Milanello: "Siamo tornati". Che dire, non vediamo l'ora di vederli nuovamente in campo insieme. Calciomercato Milan: sta per firmare un pilastro fondamentale per la squadra rossonera. Ecco di chi si tratta