Milan-Torino, Tomori: “Sono in forma. Stiamo attenti, ma possiamo vincere”

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima della sfida Milan-Torino, 10^ giornata della Serie A 2021-2022

Sugli infortuni : "Penso che durante la stagione sono cose che possono accadere. Lo staff sa quando possiamo giocare e riposare. Sono pronto per giocare e in forma".

Sul Torino: "Il Torino è un avversario difficile per il gioco che propone. Giocano molto alti con gli esterni e dobbiamo stare attenti, hanno una bella rosa e dobbiamo dare il meglio. Possiamo vincerla".