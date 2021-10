Milan-Torino, le probabili formazioni: Pioli pensa a qualche cambio

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Milan-Torino, gara che si giocherà questa sera a San Siro

La Gazzetta dello Sport scrive delle probabili formazioni di Milan-Torino. La gara si giocherà allo stadio San Siro partire dalle ore 20:45 . I rossoneri vengono dalla vittoria di sabato contro il Bologna per 4 a 2, così come i granata, che hanno battuto il Genoa di Ballardini 3 a 2 venerdì scorso. La rosea, come di consueto, ha pubblicato le formazioni di Milan-Torino. Scopriamole insieme.

Partiamo dal Milan di Stefano Pioli, che schiera come di consueto il 4-2-3-1. In porta Tatarusanu, con la difesa composta da Calabria, Tomori, Romagnoli e Ballo Toure. A centrocampo Kessie e Tonali, anche se quest'ultimo è in ballottaggio con Bennacer. Sulla trequarti Alexis Saelemaekers, Rade Krunic e Rafael Leao alle spalle di Olivier Giroud. In panchina Zlatan Ibrahimovic: lo svedese partirà inizialmente dalla panchina in vista della gara di domenica prossima contro la Roma. Indisponibili Maignan, Plizzari, Florenzi, Messias, Brahim Diaz, Rebic e Castillejo.