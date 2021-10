Milan-Torino, Theo Hernandez è carico: “Torniamo in azione”

Theo Hernandez, calciatore del Milan, è stato convocato per la gara contro il Torino. Il terzino ha scritto un post su Twitter

Theo Hernandez torna a disposizione per Milan-Torino. Il terzino sinistro, infatti, è stato convocato per la gara di questa sera a San Siro. Il francese non vede l'ora di scendere nuovamente in campo, così come ha dimostrato questo post pubblicato su Twitter: "Torniamo in azione! Sempre Milan!"