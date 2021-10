Milan-Torino, la lista dei convocati di Juric: out Ansaldi

Ivan Juric, allenatore granata, ha diramato la lista dei convocati per Milan-Torino, gara che si giocherà questa sera a San Siro

Ivan Juric, allenatore granata, ha diramato la lista dei convocati per Milan-Torino. La partita si giocherà questa sera a San Siro. In lista ci sono Belotti e Praet. Out invece Ansaldi. Ecco la lista completa.