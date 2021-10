Milan-Torino, Pastore: “Partita che si annuncia per nulla banale”

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato di Milan-Torino, partita valida per la 10^ giornata di Serie A. C'è una curiosità che riguarda Juric

Il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato di Milan-Torino, partita valida per la 10^ giornata di Serie A. Inoltre attenzione alla curiosità che riguarda Ivan Juric. Le dichiarazioni rilasciate sul suo profilo Twitter: "Milan-Torino di stasera si annuncia una partita per nulla banale, alla luce del fatto che l'unica vittoria di Juric contro il Milan (Genoa-Milan 3-0, 25 ottobre 2016) era un anticipo della 10^ giornata giocato di martedì sera". Ecco come e dove vedere Milan-Torino in tv e in streaming