Serie A – Atalanta-Milan: la partita in diretta | LIVE News

Ore 20:45 c'è Atalanta-Milan al 'Gewiss Stadium', 15^ giornata della Serie A 2024-2025: il LIVE della partita dei rossoneri di Paulo Fonseca

Redazione 6 dicembre - 19:29

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'Gewiss Stadium' di Bergamo dove questa sera alle ore 20:45, andrà in scena Atalanta-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2024-2025. Nell'attesa del match, ecco - LIVE - minuto per minuto, tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Paulo Fonseca al confronto con i nerazzurri di Giampiero Gasperini.

ATALANTA MILAN

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Éderson, Ruggeri; Pašalić; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Rui Patrício, F. Rossi, Godfrey, Kossounou, Scalvini, Tolói, Palestra, Sulemana, Brescianini, Samardzic, Zaniolo, Retegui. Allenatore: Gasperini (squalificato, in panchina Gritti). MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, R. Leão; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda. Allenatore: Fonseca.

+++ ATALANTA-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Ecco, di seguito, il match preview di Atalanta-Milan, sfida in programma alle ore 20:45 di venerdì 6 dicembre allo stadio San Siro

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato contro l'Atalanta di Gasperini

Calabria, Tonali e Rafa protagonisti di un bellissimo successo a Bergamo. Ecco il ricordo della vittoria in Atalanta-Milan del 2021

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani ci saranno questa sera a vedere Atalanta-Milan? Ecco cosa è emerso negli ultimi minuti in merito

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato dell'Atalanta di Gianpiero Gasperini, prossimo avversario del Milan

Paolo Condò, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match Atalanta-Milan, in programma questa sera alla ore 20:45

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Atalanta e Milan, facendo un pronostico della sfida

Xavier Jacobelli, a TMW Radio, ha parlato della partita tra Atalanta e Milan. Parole sulla crescita del Diavolo e di Reijnders

Atalanta-Milan, Sacchi, ex storico allenatore rossonero, ha presentato la sfida in un lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue idee

Atalanta-Milan, Donadoni, doppio ex della sfida, presenta la partita a 'Tuttosport'. Tanti temi sui rossoneri: Fonseca, Leao e Pulisic

Atalanta-Milan, Pazzini, doppio ex, ha parlato a Gazzetta.it. Tra i tanti argomenti, anche parole importanti per Camarda e De Ketelaere

Forte, offensiva, in spolvero: l'Atalanta di Gasperini ai raggi x da acmilan.com. Tutti i pericoli per il Milan, non solo De Ketelaere

Atalanta-Milan, Pasalic l'altro ex rossonero che potrebbe giocare dal primo minuto contro il Diavolo. Ecco i numeri e i precedenti

Atalanta-Milan, Morata la chiave per scardinare la difesa di Gasperini? Ecco perché il lavoro dell'attaccante rossonero è fondamentale

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di 'TeleLombardia', ha postato su X una sua idea su Atalanta-Milan e in particolare su Fonseca

Se il Milan batte l'Atalanta può vincere lo Scudetto? Giuseppe Pastore risponde così alla domanda durante la puntata 'L'ascia raddoppia'

Atalanta-Milan, De Ketelaere contro la sua ex. I numeri del belga parlano chiaro e le differenze sono moltissime. Mentre i precedenti...

Atalanta-Milan, probabili formazioni: Paulo Fonseca non sembra avere dubbi. De Ketelaere titolare con un altro ex rossonero? Le ultime

Atalanta-Milan, i rossoneri avranno l'occasione di vivere e vedere da vicino un nuovo stadio come lo 'Gewiss Stadium' di Bergamo

Atalanta-Milan, Pulisic potrebbe essere la chiave della sfida per Fonseca? Si secondo 'Il Corriere dello Sport'. Ecco il possibile motivo

Atalanta-Milan, Ordine, giornalista che parla del mondo rossonero, ha scritto un editoriale di presentazione per 'Il Giornale'. Il suo parere

Atalanta-Milan, Donadoni, doppio ex della sfida, presenta la partita a 'Tuttosport'. Tanti temi sui rossoneri: Fonseca, Leao e Pulisic

Atalanta-Milan, Sacchi, ex storico allenatore rossonero, ha presentato la sfida in un lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue idee