Atalanta-Milan, De Ketelaere: i numeri parlano. E i precedenti…

Atalanta-Milan , una sfida fondamentale per entrambe le squadre: la Dea cerca la nona vittoria di fila in Serie A, mentre i rossoneri cercano i tre punti per accorciare in classifica. Una partita particolare per Charles De Ketelaere , grande ex della gara. Il belga è stato l'ultimo colpo di Paolo Maldini e Massar a, ma con Pioli non ha mai trovato il giusto ruolo. Passato in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta, con Gasperini ha trovato continuità e gol. Ecco i suoi numeri .

Milan, De Ketelaere è un altro giocatore all'Atalanta: i numeri sono impietosi

La differenza di rendimento di De Ketelaere tra il Milan e l'Atalanta è lampante: con i rossoneri 40 presenze e un solo assist. Con la Dea 69 presenze, 18 gol e 20 assist. Dalla notte al giorno. Il belga ha giocato due volte da ex contro il Diavolo: a San Siro non si è visto, fermato molto bene dalla difesa rossonera. Al 'Gewiss Stadium', dove si giocherà questa sera, giocò una buona partita, sbagliando però un paio di gol relativamente facili. Poi l'assist per il secondo gol in quella partita di Lookman. In questa stagione De Ketelaere ha questi numeri: 2 gol e 5 assist in Serie A e 2 gol con 4 assist in Champions League, per un totale di 4 gol e 9 assist. Per fare un paragone, Pulisic al momento ha in totale 8 gol e 6 assist (tutti i dati da transfermarkt). De Ketelaere dovrebbe partire da titolare al fianco di Lookman. LEGGI ANCHE: Atalanta-Milan, probabili formazioni: Fonseca non ha dubbi. De Ketelaere...