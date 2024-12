Atalanta-Milan, probabili formazioni: doppio ex da subito? Fonseca…

Atalanta-Milan, probabili formazioni: Fonseca non ha dubbi. De Ketelaere...

L'Atalanta di Gasperini non dovrebbe cambiare troppo rispetto alla squadra che ha battuto la Roma. In porta Carnesecchi. In difesa esterni Bellanova e Ruggeri. Difesa con Hien, Kolasinac e Kossonou. A centrocampo spazio alla coppia Ederson, De Roon. Gli unici dubbi in avanti. Al momento De Ketelaere dovrebbe essere in vantaggio per giocare con Lookman. Retegui verso la panchina, con l'altro ex Pasalic titolare dal primo minuto. Possibile anche la scelta di Brescianini dal primo minuto. Vedremo.