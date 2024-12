Milan, Donadoni: “Leao? Quattro partite non bastano. Se vuole essere un campione…”

Milan, Donadoni a Leao: "Serve un campionato a grandi livelli"

«Le sue qualità le conosciamo e non si discutono: deve solo dare continuità nelle prestazioni. Non bastano 3-4 partite fatte bene come le ultime, in cui è stato determinante. Serve un campionato intero a grandi livelli per far pendere ago della bilancia; affinché sia definito un campione piuttosto che solamente un buon giocatore». LEGGI ANCHE: Milan, Leao così può svoltare davvero: i segnali parlano chiaro